Петтері Орпо у київській школі. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що під час свого візиту до Києва 22 жовтня він відвідав одну з шкіл та її укриття. Він розповів, що його вразило, як у київській школі триває навчання під час балістичної атаки. У зв'язки з цим прем'єр наголосив, що Україні треба допомагати, щоб побудувати більше укриттів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE з пресконференції Орпо та Президента України Володимира Зеленського для представників ЗМІ.

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Що сказав Орпо про навчання у Києві під час атаки РФ

За словами фінського прем'єра, це було дивовижно, як під час атаки діти продовжують навчатися, а викладачі викладати. Побачене переконало його в необхідності посилити допомогу Україні з будівництвом захисних споруд.

"Я відвідав школу та її укриття. Мушу сказати, що було боляче бачити, як шкільний день триває під час балістичної атаки. Було дивовижно бачити, як діти навчаються, а вчителі викладають. Це дало мені зрозуміти, що нам треба робити більше, щоб допомогти вам будувати укриття", — заявив Орпо.

Він також наголосив, що Фінляндія підтримує Україну на двосторонньому рівні, у межах ЄС і НАТО, а також спільно із союзниками, зокрема країнами Північної Європи та Балтії.

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Також ми писали, що "Укрзалізниця" встановила у Києві та області вже 33 мобільні укриття. Вони розташовані на залізничних об'єктах.