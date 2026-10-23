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Боляче бачити: прем'єр Фінляндії про навчання у Києві під час атаки балістикою

Ua ru
23 жовтня 2026 02:45
Орпо відвідав школу у Києві під час атаки балістикою та заявив про допомогу з укриттями Reuters
Петтері Орпо у київській школі. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що під час свого візиту до Києва 22 жовтня він відвідав одну з шкіл та її укриття. Він розповів, що його вразило, як у київській школі триває навчання під час балістичної атаки. У зв'язки з цим прем'єр наголосив, що Україні треба допомагати, щоб побудувати більше укриттів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE з пресконференції Орпо та Президента України Володимира Зеленського для представників ЗМІ.

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Що сказав Орпо про навчання у Києві під час атаки РФ

За словами фінського прем'єра, це було дивовижно, як під час атаки діти продовжують навчатися, а викладачі викладати. Побачене переконало його в необхідності посилити допомогу Україні з будівництвом захисних споруд.

"Я відвідав школу та її укриття. Мушу сказати, що було боляче бачити, як шкільний день триває під час балістичної атаки. Було дивовижно бачити, як діти навчаються, а вчителі викладають. Це дало мені зрозуміти, що нам треба робити більше, щоб допомогти вам будувати укриття", — заявив Орпо.

Він також наголосив, що Фінляндія підтримує Україну на двосторонньому рівні, у межах ЄС і НАТО, а також спільно із союзниками, зокрема країнами Північної Європи та Балтії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня стало відомо, що у Києві встановлюють перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Споруду почали монтувати на Берестейському проспекті біля зупинки "Парк імені Івана Багряного".

Також ми писали, що "Укрзалізниця" встановила у Києві та області вже 33 мобільні укриття. Вони розташовані на залізничних об'єктах.

Київ школи Фінляндія укриття навчання
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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