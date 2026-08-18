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Главная Новости дня Более 80 % ВПЛ не планируют возвращаться в свои громады

Более 80 % ВПЛ не планируют возвращаться в свои громады

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 13:17
Алтунина: 81 % ВПЛ не планируют возвращаться в свои громады
Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан Ольга Алтунина сообщила, что 81% внутренне перемещенных лиц не планируют возвращаться в свои громады. По её словам, государство должно сосредоточиться на их интеграции.

Об этом Ольга Алтунина сообщила в эфире Вечір.LIVE.

Большинство ВПЛ не хотят возвращаться

"81% людей не собираются возвращаться. Не из-за опасности, не из-за того, что у них нет жилья, а в принципе планируют оставаться в тех общинах, в которых они находятся сейчас", — говорит Алтунина.

По ее словам, государство должно думать не об их возвращении, а об интеграции в громадах, где они проживают.

Эвакуация

Алтунина сообщила, что в прошлом году 11% не намеревались эвакуироваться с территорий активных боевых действий, а сейчас таких людей стало больше на 11%. Это говорит о том, что они не хотят, поскольку не знают, где будут жить.

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"То есть жизнь становится дороже, цены на продукты питания и аренду растут, и люди понимают, что на новом месте они не смогут обустроиться за свой счет, а государство им, к сожалению, ничего не предлагает. И именно поэтому меньше людей готовы эвакуироваться, они готовы ежедневно сидеть под ударами КАБа, но не уезжать. Это очень страшная статистика, если честно", — добавила представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОВА, в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. В него добавили села Краснопольское и Чаривное Борозенской громады.

Ранее в Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации населения с приграничных территорий. Речь идет о 12 селах.

война украинцы эвакуация Украина ВПЛ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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