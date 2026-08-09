Херсонская область: два села включены в зону обязательной эвакуации

Спасатель ГСЧС во время эвакуации местных жителей. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

В Херсонской области в перечень населенных пунктов, где проводится обязательная эвакуация, добавили два села. Речь идет о Краснопольском и Чаривном из Борозенской общины, которая регулярно подвергается российским обстрелам.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

В Херсонской области расширили список населенных пунктов, подлежащих эвакуации

Решение было принято во время заседания Совета обороны Херсонской области. Одним из главных вопросов была ситуация с безопасностью в Борозенской общине, которая ежедневно подвергается вражеским ударам.

Начальница Борозенской сельской военной администрации Алена Охримовская доложила о ситуации в общине. По словам Александра Прокудина, география российских обстрелов в последнее время значительно расширилась.

В связи с этим в перечень населенных пунктов Херсонской области, где проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, добавили:

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Краснопольское;

Чаривное.

Также в этих населенных пунктах запретили въезд семьям с детьми из-за угрозы их жизни.

В Херсонской области усилился террор с использованием дронов

Отдельно участники заседания обсудили усиление российских атак беспилотниками против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.

В ходе заседания также были заслушаны доклады об обеспечении украинских бригад, комплектовании подразделений и мерах по повышению эффективности их работы.

Обсудили мобилизацию и работу ВЛК

Помимо вопросов безопасности, участники Совета обороны проанализировали результаты мобилизационной кампании и работу военно-медицинских комиссий в регионе в течение июля.

Также определили задачи на август. К обсуждению присоединились представители областного ТЦК и СП, Нацполиции и Департамента здравоохранения Херсонской ОГА.

По итогам заседания стороны должны согласовать дальнейшие действия по усилению безопасности населения и работе оборонных подразделений области.

Заседание Совета обороны Херсонской области. Фото: Александр Прокудин/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Белом Колодце в Харьковской области ситуация настолько обострилась, что местные жители уже не имеют возможности самостоятельно выехать из поселка. За последний месяц пограничники бригады "Форпост" помогли эвакуировать оттуда 18 гражданских лиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Часовом Яре в Донецкой области все еще остаются единичные гражданские лица, в основном пожилые люди, которые не смогли выехать из города. Похожая ситуация сложилась и в соседней Константиновке: до начала полномасштабного вторжения России там проживало около 80 тысяч человек, однако часть жителей до сих пор не покинула свои дома.