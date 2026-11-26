Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Reuters

Украинского военнослужащего, более 230 дней находившегося на передовых позициях без ротации, вывели с фронта. Еще 12 защитников и защитниц эвакуировали после продолжительного пребывания под вражескими обстрелами.

Об этом Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что известно об украинских военных на передовых позициях

На другом участке фронта сложилась сложная ситуация для 12 украинских военнослужащих. Они более четырех месяцев оставались на позициях под постоянными обстрелами российских войск.

Родные защитников пытались добиться их ротации и обращались в различные инстанции, однако не получали желаемого результата. В конце концов семьи обратились за помощью к Дмитрию Лубинцу.

"Я вместе со своей командой срочно обратился в Генштаб ВСУ, ведь военнослужащим немедленно требовались ротация, осмотр врачей и отдых!" — отметил Лубинец.

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Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

По его словам, Генштаб оперативно подключился к решению проблемы. В результате военного, проведшего на передовой более 230 дней, вывели с позиций. Сейчас он находится под наблюдением врачей, восстанавливает силы, а впереди его ждут отпуск и реабилитация. Также с передовых позиций эвакуировали еще 12 защитников и защитниц. Сейчас они отдыхают и восстанавливают здоровье.

Лубинец добавил, что все военнослужащие уже смогли связаться со своими родными, которые долгое время ждали известий от близких. Омбудсман подчеркнул, что даже во время активных боевых действий необходимо обеспечивать возможности для ротации военных и определять четкие сроки пребывания на позициях.

Как сообщали Новини.LIVE, Офис омбудсмена в течение шести месяцев работал над возвращением 12-летней украинской девочки от матери к отцу, который находится в Украине. Для этого его представители направили десятки запросов в компетентные органы, поддерживали связь с консульскими сотрудниками и партнерами и подготовили необходимые документы.

Сегодня, 26 ноября, в Украину в рамках репатриационных мероприятий были возвращены тела 250 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим. В дальнейшем правоохранители и эксперты должны провести необходимые исследования, чтобы установить личности погибших.