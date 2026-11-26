Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Reuters

Українського військовослужбовця, який понад 230 днів перебував на передових позиціях без ротації, вивели з фронту. Ще 12 захисників і захисниць евакуювали після тривалого перебування під ворожими обстрілами.

Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про українських військових на передових позиціях

На іншій ділянці фронту складна ситуація склалася для 12 українських військовослужбовців. Вони понад чотири місяці залишалися на позиціях під постійними обстрілами російських військ.

Рідні захисників намагалися домогтися їхньої ротації та зверталися до різних інстанцій, однак не отримували бажаного результату. Зрештою сім'ї попросили про допомогу Дмитра Лубінця.

"Я разом зі своєю командою терміново звернувся до Генштабу ЗСУ, адже військовослужбовцям негайно були потрібні ротація, огляд лікарів і відпочинок!" — зазначив Лубінець.

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Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

За його словами, Генштаб оперативно долучився до розв'язання проблеми. У результаті військового, який провів на передовій понад 230 днів, вивели з позицій. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, відновлює сили, а попереду на нього чекають відпустка та реабілітація. Також із передових позицій евакуювали ще 12 захисників і захисниць. Наразі вони відпочивають та відновлюють здоров'я.

Лубінець додав, що всі військовослужбовці вже змогли зв'язатися зі своїми рідними, які тривалий час чекали на звістку від близьких. Омбудсман наголосив, що навіть під час активних бойових дій необхідно забезпечувати можливості для ротації військових і визначати чіткі терміни перебування на позиціях.

Як повідомляли Новини.LIVE, Офіс Омбудсмана протягом шести місяців працював над поверненням 12-річної українки від матері до батька, який перебуває в Україні. Для цього його представники надіслали десятки запитів компетентним органам, комунікували з консульськими працівниками та партнерами й підготували необхідні документи.

Сьогодні, 26 листопада, в Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Надалі правоохоронці та експерти мають провести необхідні дослідження, щоб встановити особи загиблих.