СБУ нанесла удары по логистике и военной инфраструктуре на ВОТ

Взрыв в России. Фото: социальные сети

Бойцы Службы безопасности Украины продолжают уничтожать логистику и военную инфраструктуру противника на временно оккупированных территориях. Защитники ежедневно ослабляют боевой потенциал российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в воскресенье, 5 июля, передает Новини.LIVE.

Удары СБУ по целям оккупантов

"Выполняя поставленные Президентом Украины задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ, задействованные в зоне middle strike, нанесли серию высокоточных ударов по российским оккупационным войскам на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

В течение прошлой недели в результате скоординированных действий были нанесены удары по объектам военной логистики, складам боеприпасов и топлива, а также по инфраструктуре подразделений беспилотных систем противника.

"СБУ ежедневно сокращает боевой потенциал российской армии — не только на передовой, но и в тылу врага. Особое внимание мы уделяем временно оккупированным территориям, где последовательно уничтожаем всё, что позволяет врагу вести войну: склады боеприпасов, горючее, логистические маршруты, связь и инфраструктуру управления войсками", — подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

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В частности, операторы СБУ уничтожили пункт управления одним из ударных беспилотных авиационных комплексов в Николаевской области, склады горюче-смазочных материалов в Крыму, а также важный узел связи на одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.

Бойцы СБУ также нанесли точечные удары по складам боеприпасов российских оккупантов в нескольких населенных пунктах Запорожской области.

Кроме того, под удар попали объекты материально-технического обеспечения и военного имущества захватчиков в Херсонской и Запорожской областях.

"Нанесенные удары существенно затруднили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили работу элементов системы логистики и снабжения боеприпасами и топливом. Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова, в течение июня украинские военные поразили более 200 000 российских целей.

Кроме того, недавно Силы обороны Украины нанесли новые удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму. В частности, под ударами оказались железнодорожный мост, станция радиоэлектронной борьбы и подразделение радиоэлектронной разведки РФ.