СБУ завдала ударів по логістиці та військовій інфраструктурі на ТОТ

Вибух в Росії. Фото: соцмережі

Воїни Служби безпеки України продовжують знищувати логістику та військову інфраструктуру противника на тимчасово окупованих територіях. Захисники щодня скорочують бойовий потенціал російської армії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.

Удари СБУ по цілях окупантів

"Виконуючи поставлені Президентом України завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Упродовж минулого тижня в результаті скоординованих дій було завдано ударів по об’єктах військової логістики, складах боєприпасів і пального, а також по інфраструктурі підрозділів безпілотних систем противника.

"СБУ щодня скорочує бойовий потенціал російської армії — не лише на передовій, а й у тилу ворога. Окрема наша увага сконцентрована на тимчасово окупованих територіях, де ми послідовно знищуємо все, що дозволяє ворогу воювати: склади боєприпасів, пальне, логістичні маршрути, зв’язок та інфраструктуру управління військами", — наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

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Зокрема, оператори СБУ знищили пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів на Миколаївщині, склади пально-мастильних матеріалів у Криму, а також важливий вузол звʼязку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Бійці СБУ завдали також точкових ударів по складах боєприпасів російських окупантів у декількох населених пунктах Запорізької області.

Крім того, під ураження потрапили об’єкти матеріально-технічного забезпечення та військового майна загарбників у Херсонській і Запорізькій областях.

"Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова, упродовж червня українські воїни уразили понад 200 000 російських цілей.

Крім того, нещодавно Сили оборони України завдали нових уражень по військових обʼєктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під ударами були залізничний міст, станція радіоелектронної боротьби та підрозділ радіоелектронної розвідки РФ.