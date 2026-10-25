Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Бойцы ДШВ направили флаг Украины в сторону оккупированной Донецкой области

Бойцы ДШВ направили флаг Украины в сторону оккупированной Донецкой области

Ua ru
25 октября 2026 22:59
Украинский флаг взлетел в сторону оккупированной Донецкой области на дроне facebook.com/81oaembr
Бойцы батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады во время проведения акции. Фото: facebook.com/81oaembr

Украинские десантники отправили сине-желтый флаг с помощью дрона в сторону временно оккупированной части Донецкой области. Это сделали бойцы батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. В бригаде пояснили, что это был не боевой вылет, а символическое напоминание о том, что Донецкая область была, есть и будет украинской.

Об акции бригада сообщила 25 октября на своей официальной странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что сказали бойцы ДШВ об акции

В бригаде подчеркнули, что верят в возвращение всех оккупированных городов под контроль Украины. Военные пообещали поднять сине-желтый флаг над каждым освобожденным городом.

"Мы ещё поднимем сине-жёлтый флаг над каждым освобождённым городом. А пока — создаём ветер в правильном направлении", — говорится в посте бригады.

Реклама

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что группировка войск "Центр" под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого будет отвечать за более 70% полосы на Донецком направлении. В зону его ответственности будут входить Лиманское направление и Краматорско-Константиновская агломерация.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали, что российское военное командование распространило ложную информацию о якобы захвате Доброполья в Донецкой области. Ранее российская сторона заявляла об окружении города. В Первом корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" опровергли эти сообщения и напомнили, что предыдущие заявления российских генералов об успехах на Добропольском направлении, по оценке корпуса, сопровождались значительными потерями среди оккупантов.

Донецкая область военные оккупация флаг Украины ВОТ
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации