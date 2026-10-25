Бойцы батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады во время проведения акции. Фото: facebook.com/81oaembr

Украинские десантники отправили сине-желтый флаг с помощью дрона в сторону временно оккупированной части Донецкой области. Это сделали бойцы батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. В бригаде пояснили, что это был не боевой вылет, а символическое напоминание о том, что Донецкая область была, есть и будет украинской.

Об акции бригада сообщила 25 октября на своей официальной странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что сказали бойцы ДШВ об акции

В бригаде подчеркнули, что верят в возвращение всех оккупированных городов под контроль Украины. Военные пообещали поднять сине-желтый флаг над каждым освобожденным городом.

"Мы ещё поднимем сине-жёлтый флаг над каждым освобождённым городом. А пока — создаём ветер в правильном направлении", — говорится в посте бригады.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что группировка войск "Центр" под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого будет отвечать за более 70% полосы на Донецком направлении. В зону его ответственности будут входить Лиманское направление и Краматорско-Константиновская агломерация.

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Также Новини.LIVE писали, что российское военное командование распространило ложную информацию о якобы захвате Доброполья в Донецкой области. Ранее российская сторона заявляла об окружении города. В Первом корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" опровергли эти сообщения и напомнили, что предыдущие заявления российских генералов об успехах на Добропольском направлении, по оценке корпуса, сопровождались значительными потерями среди оккупантов.