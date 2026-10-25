Бійці батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади під час проведення акції. Фото: facebook.com/81oaembr

Українські десантники відправили синьо-жовтий прапор за допомогою дрона в бік тимчасово окупованої частини Донецької області. Це зробили бійці батальйону безпілотних систем 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. У бригаді пояснили, що це був не бойовий виліт, а символічне нагадування про те, що Донеччина була, є і буде українською.

Про акцію бригада повідомила 25 жовтня, на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Український прапор, який бійці ДШВ відправили дроном у бік окупованої Донеччини. Фото: facebook.com/81oaembr

Український прапор на дроні летить у бік окупованої частини Донецької області. Фото: facebook.com/81oaembr

Символічний політ українського прапора в бік тимчасово окупованої Донеччини. Фото: facebook.com/81oaembr 1 / 3





Що сказали бійці ДШВ про акцію

У бригаді наголосили, що вірять у повернення всіх окупованих міст під контроль України. Військові пообіцяли підняти синьо-жовтий прапор над кожним звільненим містом.

"Ми ще піднімемо синьо-жовтий над кожним звільненим містом. А поки — робимо вітер у правильному напрямку", — йдеться в дописі бригади.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що угруповання військ "Центр" під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького відповідатиме за понад 70% смуги на Донецькому напрямку. До зони його відповідальності входитимуть Лиманський напрямок і Краматорсько-Костянтинівська агломерація.

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Також Новини.LIVE писали, що російське військове командування поширило неправдиву інформацію про нібито захоплення Добропілля Донецької області. Раніше російська сторона заявляла про оточення міста. У Першому корпусі Національної гвардії України "Азов" спростували ці повідомлення та нагадали, що попередні заяви російських генералів про успіхи на Добропільському напрямку, за оцінкою корпусу, супроводжувалися значними втратами серед окупантів.