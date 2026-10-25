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Головна Новини дня Бійці ДШВ відправили прапор України в бік окупованої Донеччини

Бійці ДШВ відправили прапор України в бік окупованої Донеччини

Ua ru
25 жовтня 2026 22:59
Український прапор полетів у бік окупованої Донеччини на дроні facebook.com/81oaembr
Бійці батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади під час проведення акції. Фото: facebook.com/81oaembr

Українські десантники відправили синьо-жовтий прапор за допомогою дрона в бік тимчасово окупованої частини Донецької області. Це зробили бійці батальйону безпілотних систем 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. У бригаді пояснили, що це був не бойовий виліт, а символічне нагадування про те, що Донеччина була, є і буде українською.

Про акцію бригада повідомила 25 жовтня, на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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  • Український прапор, який бійці ДШВ відправили дроном у бік окупованої Донеччини.
    Український прапор, який бійці ДШВ відправили дроном у бік окупованої Донеччини. Фото: facebook.com/81oaembr
  • Український прапор на дроні летить у бік окупованої частини Донецької області.
    Український прапор на дроні летить у бік окупованої частини Донецької області. Фото: facebook.com/81oaembr
  • Символічний політ українського прапора в бік тимчасово окупованої Донеччини.
    Символічний політ українського прапора в бік тимчасово окупованої Донеччини. Фото: facebook.com/81oaembr
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  • Український прапор, який бійці ДШВ відправили дроном у бік окупованої Донеччини.
  • Український прапор на дроні летить у бік окупованої частини Донецької області.
  • Символічний політ українського прапора в бік тимчасово окупованої Донеччини.

Що сказали бійці ДШВ про акцію

У бригаді наголосили, що вірять у повернення всіх окупованих міст під контроль України. Військові пообіцяли підняти синьо-жовтий прапор над кожним звільненим містом.

"Ми ще піднімемо синьо-жовтий над кожним звільненим містом. А поки — робимо вітер у правильному напрямку", — йдеться в дописі бригади.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що угруповання військ "Центр" під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького відповідатиме за понад 70% смуги на Донецькому напрямку. До зони його відповідальності входитимуть Лиманський напрямок і Краматорсько-Костянтинівська агломерація.

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Також Новини.LIVE писали, що російське військове командування поширило неправдиву інформацію про нібито захоплення Добропілля Донецької області. Раніше російська сторона заявляла про оточення міста. У Першому корпусі Національної гвардії України "Азов" спростували ці повідомлення та нагадали, що попередні заяви російських генералів про успіхи на Добропільському напрямку, за оцінкою корпусу, супроводжувалися значними втратами серед окупантів.

Донецька область військові окупація прапор України ТОТ
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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