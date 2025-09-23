Видео
Главная Новости дня "Боевые" за строительство дома — в Ровно задержали командира

"Боевые" за строительство дома — в Ровно задержали командира

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:54
Военные строили дом вместо службы — командир получил подозрение
ГБР у подозреваемого командира. Фото: ГБР

Командир одной воинской части из Ровно привлек своих подчиненных-военных к строительству своего дома вместо несения службы. Работники Государственного бюро расследований уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 23 сентября.

Военные вместо службы строили дом своему командиру

В ГБР рассказали, что командир привлек к строительным работам трех военных подчиненных военных. Среди были двое водителей и электрик. Отмечается, что они строили дом во Львовской области.

В то же время согласно документам, они оставались на месте дислокации в Ровно и государство ежемесячно выплачивало им денежное обеспечение.

"Как выяснило следствие, строительство продолжается более 1,5 года — с марта 2024-го. За это время из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 млн грн", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 17 сентября по месту строительства провели обыски, но двух из вышеуказанных военных там не было. Сейчас они уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей" с июля служит в Сумской области.

null
Обыски у командира. Фото: ГБР

Кроме того, во время обысков сотрудники ГБР нашли грамоты для подчиненных, которые руководитель выписывал "за добросовестную службу", хотя все понимали, что они выполняют его отдельное поручение на Львовщине.

Какое наказание получил командир

Командира уже задержали и сообщили ему о подозрении и превышении военной службой власти и служебных полномочий, причинивших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 10 сентября правоохранители разоблачили детектива НАБУ, который скрыл недвижимость. Она появилась у него во время полномасштабной войны.

Уже 16 сентября работнику НАБУ объявили новое подозрение. Он помогал с махинациями конвертационным центрам.

ГБР Ровенская область военные подозрение дом командир
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
