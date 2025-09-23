Військові будували будинок замість служби — командир отримав підозру

ДБР у підозрюваного командира. Фото: ДБР

Командир однієї військової частини з Рівного долучив своїх підлеглих-військових до будівництва свого будинку замість несення служби. Працівники Державного бюро розслідувань уже затримали підозрюваного.

Про це повідомила пресслужба ДБР 23 вересня.

Реклама

Читайте також:

Військові замість служби будували будинок своєму командиру

У ДБР розповіли, що командир долучив до будівельних робіт трьох військових підлеглих військових. Серед були двоє водіїв та електрик. Зазначається, що вони будували будинок у Львівській області.

Водночас згідно з документами, вони залишалися на місці дислокації у Рівному і держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

"Як з'ясувало слідство, будівництво триває понад 1,5 року — із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 17 вересня за місцем будівництва провели обшуки, але двох із вищевказаних військових там не були. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Ще один із "будівельників" із липня служить в Сумській області.

Обшуки у командира. Фото: ДБР

Крім того, під час обшуків працівники ДБР знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував "за сумлінну службу", хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Яке покарання отримав командир

Командира вже затримали та повідомили йому про підозру і перевищення військовою службою влади та службовими повноваженнями, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 вересня правоохоронці викрили детектива НАБУ, який приховав нерухомість. Вона з'явилась в нього під час повномасштабної війни.

Вже 16 вересня працівнику НАБУ оголосили нову підозру. Він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.