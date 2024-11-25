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Боец рассказал о самом ценном подарке от побратима в плену

25 ноября 2024 23:42
Ольга Антоновская - редактор
Смурф рассказал о трогательном подарке, который получил вол побратима в плену
Украинский военный Смурф. Фото: Українська правда
Ольга Антоновская - редактор

Украинский защитник на позывной "Смурф", который защищал Мариуполь, рассказал о том, как встречал свое 20-летие в российском плену. Он признался, что получил от побратима в подарок корочку хлеба. Военный говорит, что это самое ценное, что ему дарили.

Об этом украинский военный Смурф рассказал в шоу "єПитання".

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День рождения в российском плену

По словам защитника, 1 августа, в свой День рождения, он находился в российском плену. Смурф признается, что тогда повода для радости не было вообще.

"Мне исполнялось 20 лет. Мы были в таких условиях, что радоваться чему было невозможно. Однако человек, с которым я находился вместе в одной камере, он смог сделать радость. У меня даже пошли слезы тогда", — признается военный.

Побратим подарил Смурфу единственное, что имел, — ломоть хлеба. Украинский защитник говорит, что это был самый ценный подарок для него.

"Каждый день нам давали по два ломтика хлеба: один из них это был горбушка. Мы каждый день менялись, потому что и я, и он любили ее. На мой день рождения выпадала очередь есть у побратима. Но он после утренней проверки поздравил меня с днем рождения и подарил мне хлеб", — рассказал Смурф.

Военный убежден, что ни одна вещь не заменит ценности той корочки хлеба, которую он получил на день рождения. Этот жест имел для него большую ценность, чем все возможные материальные вещи.

Напомним, в столице Украины прошла очередная акция в поддержку военнопленных. Одна из участниц, жена пленного защитника Мариуполя, рассказала о пытках, которые применяют россияне.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что за время полномасштабной войны произошло около 60 обменов пленными. Всего домой вернули 4 тысячи украинских пленников.

ВСУ Мариуполь пленные война в Украине военнослужащие

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