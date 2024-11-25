Смурф розповів про зворушливий подарунок, який отримав віл побратима в полоні

Український військовий Смурф. Фото: Українська правда

Український захисник на позивний "Смурф", який обороняв Маріуполь, розповів про те, як зустрічав своє 20-річчя в російському полоні. Він зізнався, що отримав від побратима у подарунок скоринку хліба. Військовий каже, що це найцінніше, що йому дарували.

Про це український військовий Смурф розповів у шоу "єПитання".

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День народження в російському полоні

За словами захисника, 1 серпня, у свій День народження він перебував в російському полоні. Смурф зізнається, що тоді приводу для радощів не було взагалі.

"Тоді мені виповнювалось 20 років. Ми були в таких умовах, що радіти чомусь було не можливо. Однак людина, з якою я перебував разом в одній камері, вона змогла зробити радість. В мене навіть пішли сльози тоді", — зізнається військовий.

Побратим подарував Смурфу єдине, що мав, — скибку хліба. Український захисник каже, що це був найцінніший подарунок для нього.

"Кожен день нам давали по дві скибки хліба: одна з них це була горбушка. Ми кожен день мінялися, бо і я, і він любили її. На моє день народження випадала черга їсти у побратима. Але він після ранкової перевірки привітав мене з днем народження та подарував хліб", — розповів Смурф.

Військовий переконаний, що жодна річ не замінить цінності тієї скоринки хліба, яку він отримав на день народження. Цей жест мав для нього більшу цінність, ніж усі можливі матеріальні речі.

Нагадаємо, у столиці України відбулась чергова акція на підтримку військовополонених. Одна з учасниць, дружина полоненого захисника Маріуполя, розповіла про тортури, які застосовують росіяни.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що за час повномасштабної війни відбулось майже 60 обмінів полоненими. Загалом додому повернули 4 тисячі українських бранців.