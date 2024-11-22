Юсов розповів, що Україна провела протягом війни 60 обмінів полоненими

Український полонений після повернення додому. Фото: Офіс президента

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про майже 60 обмінів полоненими відбулося за час повномасштабної війни. Загалом додому повернуло чотири тисячі українських бранців.

Про це Юсов заявив, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець у п'ятницю, 22 листопада.

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При цьому Юсов зазначив, що ще тисячі українців все ще перебувають у неволі. Серед них є як військові, так і цивільні.

Юсов також наголосив, що за визволення всіх полонених українців необхідно боротися.

"Це просто бранці, заручники. Це ті середньовічні практики, які назавжди мали б відійти в минуле. Але, на жаль, це не так. Є масовий характер репресій (з боку росіян до українців у полоні. — ред.). Це частина геноцидної практики", — пояснив Юсов.

Раніше очільник ГУР Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має на своєму озброєнні Російська Федерація.

Також Буданов переконаний, що українці мають знати свою історію та пишатися нею. Він наголосив, що прийняти треба також і її складні періоди та події.