Юсов рассказал, что Украина провела в течение войны 60 обменов пленными

Украинский пленный по возвращении домой. Фото: Офис Президента

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о почти 60 обменах пленными за время полномасштабной войны. Всего домой вернули 4 тысячи украинских пленников.

Об этом Юсов заявил, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Возвращение украинских пленных

При этом Юсов отметил, что еще тысячи украинцев все еще находятся в неволе. Среди них есть как военные, так и гражданские.

Юсов также отметил, что за освобождение всех пленных украинцев необходимо бороться.

"Это просто пленники, заложники. Это те средневековые практики, которые навсегда должны уйти в прошлое. Но, к сожалению, это не так. Есть массовый характер репрессий (со стороны россиян к украинцам в плену. — Ред.). Это часть геноцидной практики", — объяснил Юсов.

Ранее глава ГУР Буданов ответил, сколько баллистических ракет "Кедр" на вооружении Российской Федерации.

Также Буданов уверен, что украинцы должны знать свою историю и гордиться ею. Он подчеркнул, что принять следует также и ее сложные периоды и события.