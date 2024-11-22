Представник розвідки Юсов повідомив, що росіяни забороняють полоненим писати листи українською мовою

Представник розвідки Андрій Юсов. Фото: АрміяІнформ

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов повідомив, що українським військовополоненим росіяни не дозволяють писати листи українською мовою. Такі дії він назвав геноцидом.

Про це Юсов заявив, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

Тиск на полонених українців

На форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни, та напередодні Дня памʼяті жертв Голодоморів Юсов повідомив, що стосовно полонених українців не визнається право на захист за Женевськими конвенціями.

"Якщо це не геноцид, то що? Коли хтось у світі на рівні державних експертів сьогодні говорить: "Давайте будемо нейтральними й припинимо стріляти", — це свідоме виправдання геноциду та воєнних злочинів РФ", — зазначив Юсов.

Він наголосив, що така позиція ставить захисників і агресорів на один рівень.

Раніше очільник ГУР Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має на своєму озброєнні Російська Федерація.

Також Буданов переконаний, що українці мають знати свою історію та пишатися нею. Він наголосив, що прийняти треба також і її складні періоди та події.