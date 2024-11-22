Представитель разведки Юсов сообщил, что россияне запрещают пленным писать письма на украинском языке

Представитель разведки Андрей Юсов. Фото: АрмияИнформ

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что украинским военнопленным россияне не разрешают писать письма на украинском языке. Такие действия он назвал геноцидом.

Об этом Юсов заявил, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец в пятницу, 22 ноября.

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Давление на пленных украинцев

На форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодоморов, Юсов сообщил, что в отношении пленных украинцев не признается право на защиту по Женевским конвенциям.

"Если это не геноцид, то что? Если кто-то в мире на уровне государственных экспертов сегодня говорит: "Давайте будем нейтральными и прекратим стрелять", — это сознательное оправдание геноцида и военных преступлений РФ", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что такая позиция ставит защитников и агрессоров на один уровень.

Ранее глава ГУР Буданов ответил, сколько баллистических ракет "Кедр" имеет в своем вооружении Российская Федерация.

Также Буданов уверен, что украинцы должны знать свою историю и гордиться ею. Он подчеркнул, что принять следует также и ее сложные периоды и события.