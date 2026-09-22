В Полтаве военного судили за совершение СОЧ

Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: 28-я ОМБр

В Полтаве судили военнослужащего. Мужчина самовольно покинул воинскую часть, но впоследствии решил вернуться на службу, вступив в ряды Национальной гвардии Украины. Дело рассмотрел суд — бойца не будут привлекать к уголовной ответственности за совершение СОЧ.

Об этом говорится в постановлении, котрое Киевский районный суд Полтавы вынес 14 сентября, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 21 августа прошлого года пулеметчик одной из воинских частей покинул место временной дислокации подразделения, хотя не имел на это ни разрешения командования, ни уважительных причин. Более года мужчина не исполнял служебных обязанностей, но 25 августа текущего года добровольно явился в отделение Государственного бюро расследований (ГБР) в Краматорске и заявил, что хочет продолжить службу.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый рассказал, что готов присоединиться к воинской части Национальной гвардии Украины и уже получил от командования разрешение на продолжение службы.

Суд учел, что мужчину ранее не привлекали к ответственности ни за СОЧ, ни за дезертирство. Кроме того, смягчающим обстоятельством признали то, что мужчина добровольно решил продолжить службу.

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Уголовное производство закрыли. Постановление можно было обжаловать в течение семи дней со дня его провозлашения. На данный момент оно уже вступило в силу. Командир должен восстановить бойца на службе и зачислить в воинскую часть Нацгвардии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Чернігів сообщал, что военнослужащий в течение пяти лет без уважительных причин пропустил более 300 дней службы. Несмотря на уклонение от исполнения служебных обязанностей, он получил более 417 тысяч гривен зарплаты. В течение двух лет мужчина будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Черниговской области женщина во время похорон военнослужащего укусила полицейского. Таким образом она выразила протест против задержания своего мужа. Нарушительнице назначили испытательный срок.