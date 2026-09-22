У Полтаві військового судили за скоєння СЗЧ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: 28 ОМБр

У Полтаві судили військовослужбовця. Чоловік самовільно залишив військову частину, але згодом вирішив повернутися до служби, доєднавшись до лав Національної гвардії України. Справу розглянув суд — бійця не притягатимуть до кримінальної відповідальності за вчинення СЗЧ.

Про це йдеться в ухвалі, яку Київський районний суд Полтави виніс 14 вересня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 21 серпня минулого року кулеметник однієї з військових частин покинув місце тимчасової дислокації підрозділу, хоча не мав на це ані дозволу командування, ані поважних причин. Понад рік чоловік не виконував службових обов'язків, але 25 серпня поточного року добровільно прийшов до відділення Державного бюро розслідування (ДБР) у Краматорську і заявив, що хоче продовжити службу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений розповів, що готовий долучитися до військової частини Національної гвардії України та вже отримав від командування дозвіл на продовження служби.

Суд врахував, що чоловіка раніше не притягали до відповідальності ні за СЗЧ, ні за дезертирство. Крім того, пом'якшувальною обставиною визнали те, що чоловік добровільно вирішив продовжити службу.

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Кримінальне провадження закрили. Ухвалу можна було оскаржити впродовж семи днів від дня проголошення. Наразі вона вже набула чинності. Командир має поновити бійця на службі і зарахувати до військової частини Нацгвардії.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Чернігів повідомляв, що військовий упродовж п'яти років без поважних причин пропустив понад 300 днів служби. Попри ухилення від виконання службових обов'язків, він отримав більш ніж 417 тисяч гривень зарплати. Упродовж двох років чоловік перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що в Чернігівській області жінка під час похорону військового вкусила поліцейського. У такий спосіб вона висловила протест проти затримання свого чоловіка. Порушниці призначили іспитовий строк.