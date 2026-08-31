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Главная Новости дня Боец из Колумбии сравнил коммуникацию на фронте в 2023 году и сейчас

Боец из Колумбии сравнил коммуникацию на фронте в 2023 году и сейчас

Ua ru
31 августа 2026 17:18
Колумбиец, служащий в ВСУ, рассказал об изменениях в системе связи на фронте
Сержант-менеджер Центра по набору иностранцев и лиц без гражданства Луис Фернандо Ортис Рендон и военнослужащий ВСУ Джон Чаукс. Фото: Новини.LIVE

Колумбийский военнослужащий Луис Фернандо Ортис Рендон, который с 2023 года служит в рядах Вооруженных сил Украины, заявил о значительном улучшении связи на фронте. По его словам, более 90% проблем со связью в зоне боевых действий изменились к лучшему по сравнению с началом его службы. Также в украинских бригадах постепенно решают проблему языкового барьера для иностранных военных.

Об этом Луис Фернандо Ортис Рендон рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Колумбиец рассказал о языковом барьере в ВСУ

Ортис Рендон присоединился к ВСУ в 2023 году. До этого он служил в морской пехоте Колумбии. По его словам, одной из главных проблем для иностранных военных в начале службы был языковой барьер. Однако в последние месяцы ситуация начала меняться.

Военный отметил, что во многих украинских бригадах уже появились переводчики, которые помогают иностранцам. Кроме того, в рекрутинговых центрах и подразделениях работают люди, владеющие английским и испанским языками.

Отдельно колумбийский военный отметил улучшение коммуникации непосредственно в зоне боевых действий.

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По его словам, ранее отсутствие стабильной связи могло существенно влиять на проведение операций и приводить к потерям среди военных.

"Если у вас нет связи в зоне боевых действий — у вас нет ничего", — подчеркнул Ортис Рендон.

В то же время сейчас ситуация, по его словам, существенно изменилась.

"Могу сказать, что более 90% вопросов связи внутри зон боевых действий значительно улучшились по сравнению с тем временем, когда я сам был в бою", — рассказал военный.

Ортис Рендон отметил, что иностранные военнослужащие также присоединяются к работе подразделений, обеспечивающих связь на фронте. В частности, они помогают налаживать взаимодействие между различными боевыми подразделениями, в том числе артиллерией и операторами беспилотников.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, полностью отказаться от мобилизации и заменить военных технологиями пока невозможно. В то же время Буданов отметил, что украинский бизнес уже ищет работников за рубежом из-за дефицита кадров.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны и Силы обороны должны совместно работать над вопросами мобилизации, контрактов и ротаций. Он подчеркнул необходимость реальных решений и более системного и гуманного подхода к организационным вопросам в армии. Отдельно глава государства ожидает от ответственных структур конкретных предложений по улучшению мобилизационных процессов.

ВСУ связь перевод фронт ВСК по оборонке
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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