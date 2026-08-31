Колумбієць у ЗСУ розповів про зміни з комунікацією на фронті

Сержант-менеджер Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства Луіс Фернандо Ортіс Рендон та військовослужбовець ЗСУ Джон Чаукс. Фото: Новини.LIVE

Колумбійський військовий Луіс Фернандо Ортіс Рендон, який із 2023 року служить у лавах Збройних сил України, заявив про суттєве покращення комунікації на фронті. За його словами, більш як 90% питань зі зв'язком у зоні бойових дій змінилися на краще порівняно з початком його служби. Також в українських бригадах поступово вирішують проблему мовного бар'єра для іноземних військових.

Про це Луіс Фернандо Ортіс Рендон розповів під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Колумбієць розповів про мовний бар'єр у ЗСУ

Ортіс Рендон приєднався до ЗСУ у 2023 році. До цього він служив у морській піхоті Колумбії. За його словами, однією з головних проблем для іноземних військових на початку служби був мовний бар'єр. Однак останніми місяцями ситуація почала змінюватися.

Військовий зазначив, що в багатьох українських бригадах уже з'явилися перекладачі, які допомагають іноземцям. Крім того, у рекрутингових центрах та підрозділах працюють люди, які володіють англійською та іспанською мовами.

Окремо колумбійський військовий відзначив покращення комунікації безпосередньо в зоні бойових дій.

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За його словами, раніше відсутність стабільного зв'язку могла суттєво впливати на проведення операцій та призводити до втрат серед військових.

"Якщо у вас немає комунікації в зоні бойових дій — у вас немає нічого", — наголосив Ортіс Рендон.

Водночас зараз ситуація, за його словами, суттєво змінилася.

"Можу сказати, що понад 90% питань комунікації всередині зон бойових дій значно покращилися порівняно з тим, коли я сам був у бою", — розповів військовий.

Ортіс Рендон зазначив, що іноземні військовослужбовці також долучаються до роботи підрозділів, які забезпечують комунікацію на фронті. Зокрема, вони допомагають налагоджувати взаємодію між різними бойовими підрозділами, зокрема артилерією та операторами безпілотників.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. За його словами, повністю відмовитися від мобілізації та замінити військових технологіями наразі неможливо. Водночас Буданов зазначив, що український бізнес уже шукає працівників за кордоном через дефіцит кадрів.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Міноборони та Сили оборони мають спільно працювати над питаннями мобілізації, контрактів і ротацій. Він наголосив на необхідності реальних рішень та більш системного і людяного підходу до організаційних питань у війську. Окремо глава держави очікує від відповідальних структур конкретних пропозицій щодо покращення мобілізаційних процесів.