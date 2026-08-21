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Головна Новини дня Зеленський очікує від МОУ і ЗСУ спільної роботи над мобілізацією

Зеленський очікує від МОУ і ЗСУ спільної роботи над мобілізацією

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 04:30
Зеленський вважає, що Міноборони та Сили оборони мають спільно працювати над мобілізацією
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Для мобілізації, контрактів і всього, що стосується ротацій, в Україні мають бути реальні рішення і пропозиції. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Міністерство оборони разом із Силами оборони працюватимуть і цьому напрямку. Вирішувати організаційні питання у війську треба за допомогою більш людяного і системного підходу.

Про це голова держави повідомив у четвер, 20 серпня, передає Новини.LIVE.

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Очікування та пріоритетні напрямки роботи 

Український лідер наголосив, що всі домовленості з міжнародними партнерами треба перевірити. Дещо вже реалізували, але є й питання, які залишаються невирішеними. Перед зимою ключовим пріоритетом є ППО і антибалістика.

Також Володимир Зеленський додав, що міністр оборони України Євгеній Хмара має великий досвід в операціях дипстрайків.

"Розраховую, що операцій буде більше, і впевнений, що Євгеній і надалі особисто займатиметься цим питанням", — зазначив президент. 

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони України Євгенія Хмару повідомляв, що рішення щодо мобілізації буде комплексним. Насамперед необхідно оцінити ситуацію у війську, умови служби, підготовку та забезпечення військовослужбовців. Опрацювавши ці питання, можна буде перейти до формування плану мобілізації. 

Також Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Симуліна писав, що в Україні зросла кількість мобілізованих віком від 50 років. Призвати до війська можуть навіть чоловіків, які мають проблеми зі здоров'ям. Щоправда, у штурмові підрозділи такі бійці зазвичай не потрапляють.

Володимир Зеленський Міноборони ЗСУ мобілізація Євгеній Хмара
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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