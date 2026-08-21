Зеленский считает, что Минобороны и Силы обороны должны совместно работать над мобилизацией

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Для мобилизации, контрактов и всего, что связано с ротациями, в Украине должны быть реальные решения и предложения. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Министерство обороны совместно с Силами обороны будут работать в этом направлении. Решать организационные вопросы в армии нужно с помощью более гуманного и системного подхода.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 20 августа, передает Новини.LIVE.

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Ожидания и приоритетные направления работы

Украинский лидер подчеркнул, что все договоренности с международными партнерами необходимо проверить. Некоторые из них уже реализовали, но есть и вопросы, которые остаются нерешенными. Перед зимой ключевым приоритетом являются ПВО и антибаллистика.

Также Владимир Зеленский добавил, что министр обороны Украины Евгений Хмара имеет большой опыт в проведении дипстрайков.

"Рассчитываю, что операций будет больше, и уверен, что Евгений и в дальнейшем будет лично заниматься этим вопросом", — отметил президент.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Украины Евгения Хмару сообщал, что решение о мобилизации будет комплексным. Прежде всего необходимо оценить ситуацию в армии, условия службы, подготовку и обеспечение военнослужащих. Проработав эти вопросы, можно будет перейти к формированию плана мобилизации.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симулина писал, что в Украине возросло количество мобилизованных в возрасте от 50 лет. Призвать в армию могут даже мужчин, имеющих проблемы со здоровьем. Правда, в штурмовые подразделения такие бойцы обычно не попадают.