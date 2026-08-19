Хмара заявил, что план мобилизации зависит от концепции ведения войны

Евгений Хмара. Фото: Минобороны

Новоназначенный министр обороны Евгений Хмара 19 августа заявил, что в отношении дальнейшей мобилизации в Украине необходимо принять комплексное решение. По его словам, в первую очередь необходимо оценить ситуацию в армии, условия службы, подготовку и обеспечение военнослужащих.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде 19 августа, передает Новини.LIVE.

Хмара назвал условия для мобилизации

Также важными составляющими министр назвал отбор и набор личного состава, экипировку, тренировки, обеспечение оружием, получение боевого опыта и восстановление.

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"Мобилизация — по ней должно быть принято комплексное решение. Нужно понимать, что первая составляющая, важная составляющая — это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условия прохождения службы и ведения боевых действий. Это способы отбора, набора личного состава, экипировки, тренировок, обеспечения вооружением, приобретения ими опыта, выполнения боевых задач и восстановления".

Хмара отметил, что после проработки этих вопросов можно будет переходить непосредственно к формированию плана мобилизации.

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"Он напрямую зависит от плана и концепции ведения войны. Она должна быть сформирована, должна быть сейчас выкристаллизована. И мы вместе с главнокомандующим, Генеральным штабом сейчас все это отрабатываем".

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По словам министра, после завершения работы над планом соответствующие наработки будут представлены президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого будут определены дальнейшие решения относительно мобилизации.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов, сменив на этом посту Михаила Федорова.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский определил ключевые задачи для нового министра обороны Евгения Хмары. В частности, речь идет об укреплении системы обороны, производства, закупок и поставок оружия для украинских военных.