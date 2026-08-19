Зеленский поставил задачи перед Хмарой

Владимир Зеленский. Фото: ОП

19 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал главной задачей нового министра обороны Евгения Хмары реорганизацию системы обороны Украины. Речь также идет об изменениях в производстве, закупках и поставках вооружения для Сил обороны.

Об этом сообщается на сайте ОП, передает Новини.LIVE.

МОУ должно укрепить систему обороны

По словам главы государства, система должна работать так, чтобы украинские военные получали все необходимое для защиты от российских атак, ведения боевых действий на фронте и нанесения ответных ударов.

"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях — это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск".

Зеленский также подчеркнул необходимость усилить возможности Украины в сфере дальних ударов и противовоздушной обороны. Он ожидает, что Минобороны совместно с украинскими производителями оружия будет работать над расширением возможностей защиты украинского неба.

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Отдельно президент отметил взаимодействие между Евгением Хмарой и командующим Сухопутными войсками Михаилом Драпатым. По словам Зеленского, такая координация должна способствовать укреплению оборонных и наступательных возможностей Украины.

Также Владимир Зеленский вручил 25 сертификатов на получение квартир Героям Украины и семьям погибших защитников, которые были удостоены этого звания посмертно.

Вручение сертификатов. Фото: ОП

Глава государства подчеркнул, что такая поддержка является проявлением благодарности украинским воинам, которые защищали страну и отдали за нее жизнь.

"Каждая история Героя Украины заслуживает того, чтобы о ней помнили".

Военный. Фото: ОП

Сертификаты получили военнослужащие Воздушных Сил, Сил беспилотных систем, ДШВ, Сил ТрО, Сухопутных войск, ССО и Нацгвардии. Среди них — защитники, участвовавшие в боях на различных направлениях, в частности во время Курской операции. В ходе мероприятия также почтили память павших воинов минутой молчания.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за назначение Андрея Сибиги и Евгения Хмары. Они возглавили Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины соответственно.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский анонсировал кадровые и организационные решения по укреплению обороны Украины. В частности, речь идет об изменениях на наиболее интенсивных участках фронта и дополнительных ресурсах для защиты городов и прифронтовой логистики.