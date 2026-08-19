Зеленський визначив завдання для Хмари

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня назвав головним завданням нового міністра оборони Євгенія Хмари переналаштування системи оборони України. Йдеться також про зміни у виробництві, закупівлях та постачанні озброєння для Сил оборони.

Про це повідомляється на сайті ОП, передає Новини.LIVE.

МОУ має посилити систему оборони

За словами глави держави, система має працювати так, щоб українські військові отримували все необхідне для захисту від російських атак, ведення бойових дій на фронті та завдання ударів у відповідь.

"Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах — це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська".

Зеленський також наголосив на необхідності посилити можливості України у сфері далекобійних ударів та протиповітряної оборони. Він очікує, що Міноборони разом з українськими виробниками зброї працюватиме над розширенням можливостей захисту українського неба.

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Окремо президент відзначив взаємодію між Євгеном Хмарою та командувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим. За словами Зеленського, така координація має сприяти посиленню оборонних і наступальних спроможностей України.

Також Володимир Зеленський вручив 25 сертифікатів на отримання квартир Героям України та родинам загиблих захисників, які були удостоєні цього звання посмертно.

Вручення сертифікатів. Фото: ОП

Глава держави наголосив, що така підтримка є проявом вдячності українським воїнам, які захищали країну та віддали за неї життя.

"Кожна історія Героя України заслуговує на те, щоб її пам’ятали".

Військовий. Фото: ОП

Сертифікати отримали військовослужбовці Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, ДШВ, Сил ТрО, Сухопутних військ, ССО та Нацгвардії. Серед них — захисники, які брали участь у боях на різних напрямках, зокрема під час Курської операції. Під час заходу також вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня президент Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за призначення Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Вони очолили Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України відповідно.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення для посилення оборони України. Зокрема, йдеться про зміни на найбільш інтенсивних напрямках фронту та додаткові ресурси для захисту міст і прифронтової логістики.