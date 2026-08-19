Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортКиївПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський подякував ВР за призначення очільників МЗС і Міноборони

Зеленський подякував ВР за призначення очільників МЗС і Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 13:40
Зеленський подякував Раді за призначення Сибіги та Хмари
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Український лідер Володимир Зеленський висловив вдячність Верховній Раді за призначення очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. Йдеться про Андрія Сибігу та Євгенія Хмару.

Про це глава держави повідомив у середу, 19 серпня, передає Новини.LIVE.

Призначення Сибіги та Хмари

"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", — зазначив Зеленський.

За його словами, завдання для обох міністрів визначені чітко — потрібно більше сили для України. Глава держави запевнив, що це буде.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 19 серпня Верховна Рада призначила Сибіга очільником МЗС. Пропозицію підтримали 266 народних депутатів.

Читайте також:

Крім того, Рада призначила Євгена Хмару очільником Міноборони. "За" проголосували 312 нардепів. Він вже склав присягу.

Володимир Зеленський Верховна Рада Міноборони МЗС Андрій Сибіга Євгеній Хмара
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації