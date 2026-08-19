Зеленський подякував Раді за призначення Сибіги та Хмари

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Український лідер Володимир Зеленський висловив вдячність Верховній Раді за призначення очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. Йдеться про Андрія Сибігу та Євгенія Хмару.

Про це глава держави повідомив у середу, 19 серпня, передає Новини.LIVE.

Призначення Сибіги та Хмари

"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", — зазначив Зеленський.

За його словами, завдання для обох міністрів визначені чітко — потрібно більше сили для України. Глава держави запевнив, що це буде.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 19 серпня Верховна Рада призначила Сибіга очільником МЗС. Пропозицію підтримали 266 народних депутатів.

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