Зеленський подякував Раді за призначення Сибіги та Хмари

Зеленський подякував ВР за призначення очільників МЗС і Міноборони
Український лідер Володимир Зеленський висловив вдячність Верховній Раді за призначення очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. Йдеться про Андрія Сибігу та Євгенія Хмару.
Про це глава держави повідомив у середу, 19 серпня, передає Новини.LIVE.
Призначення Сибіги та Хмари
"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", — зазначив Зеленський.
За його словами, завдання для обох міністрів визначені чітко — потрібно більше сили для України. Глава держави запевнив, що це буде.
Як писали Новини.LIVE, 19 серпня Верховна Рада призначила Сибіга очільником МЗС. Пропозицію підтримали 266 народних депутатів.
Крім того, Рада призначила Євгена Хмару очільником Міноборони. "За" проголосували 312 нардепів. Він вже склав присягу.