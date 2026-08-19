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Главная Новости дня Зеленский поблагодарил ВР за назначение глав МИД и Минобороны

Зеленский поблагодарил ВР за назначение глав МИД и Минобороны

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Дата публикации 19 августа 2026 13:40
Зеленский поблагодарил Раду за назначение Сибиги и Хмары
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность Верховной Раде за назначение руководителей Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Речь идет об Андрее Сибиге и Евгении Хмаре.

Об этом глава государства сообщил в среду, 19 августа, передает Новини.LIVE.

Назначение Сибиги и Хмары

"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — отметил Зеленский.

По его словам, задачи для обоих министров определены четко — Украине нужно больше силы. Глава государства заверил, что это будет.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада назначила Сибигу главой МИД. Предложение поддержали 266 народных депутатов.

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Кроме того, Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны. "За" проголосовали 312 нардепов. Он уже принес присягу.

Владимир Зеленский Верховная Рада Минобороны МИД Андрей Сибига Евгений Хмара
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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