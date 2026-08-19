Хмара заявив, що план мобілізації залежить від бачення війни

Євгеній Хмара. Фото: Міноборони

Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара 19 серпня заявив, що щодо подальшої мобілізації в Україні необхідно ухвалити комплексне рішення. За його словами, передусім необхідно оцінити ситуацію у війську, умови служби, підготовку та забезпечення військовослужбовців.

Про це він сказав під час відповідей на запитання народних депутатів у Верховній Раді 19 серпня, передає Новини.LIVE.

Хмара назвав умови для мобілізації

Також важливими складовими міністр назвав відбір і набір особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення зброєю, отримання бойового досвіду та відновлення.

"Мобілізація – по ній має бути прийнято комплексне рішення. Потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова – це ситуація у війську, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування їм досвіду, виконання бойових завдань і відновлення".

Хмара зазначив, що після опрацювання цих питань можна буде переходити безпосередньо до формування плану мобілізації.

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"Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано. І ми разом з головкомом, Генеральним штабом зараз це все відпрацьовуємо".

За словами міністра, після завершення роботи над планом відповідні напрацювання представлять президенту України Володимиру Зеленському. Після цього буде визначено подальші рішення щодо мобілізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня Верховна Рада підтримала призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів, змінивши на цій посаді Михайла Федорова.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський визначив ключові завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. Зокрема, йдеться про посилення системи оборони, виробництва, закупівель і постачання зброї для українських військових.