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Bloomberg назвало вероятную дату прекращения огня в Украине

16 февраля 2025 18:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны в Украине — Трамп хочет добиться прекращения огня до Пасхи 20 апреля
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Администрация президент США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи (20 апреля). Темп переговоров, которые на этой неделе начнутся в Саудовской Аравии с участием американских чиновников и России — является амбициозным.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Согласно информации от лиц, ознакомленных с переговорами, темп переговоров, которые на этой неделе начнутся в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России, является амбициозным и, возможно, нереалистичным.

Вероятность принятия решения о прекращении огня до конца года значительно выше, чем до Пасхи, отметил один из источников, добавив, что сейчас они находятся в режиме ожидания.

Трамп начал свою мирную инициативу на прошлой неделе телефонным звонком к российскому диктатору Владимиру Путину, что стало неожиданностью для европейских чиновников. Его министр обороны, Пит Хегсет, заявил, что именно они будут нести ответственность за гарантии безопасности и миротворческие силы, необходимые для обеспечения безопасности Украины после заключения соглашения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится президента США Дональда Трампа.

США Дональд Трамп Украина война в Украине Россия мирные переговоры
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