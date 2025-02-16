Окончание войны в Украине — Трамп хочет добиться прекращения огня до Пасхи 20 апреля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президент США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи (20 апреля). Темп переговоров, которые на этой неделе начнутся в Саудовской Аравии с участием американских чиновников и России — является амбициозным.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Прекращение огня в Украине

Согласно информации от лиц, ознакомленных с переговорами, темп переговоров, которые на этой неделе начнутся в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России, является амбициозным и, возможно, нереалистичным.

Вероятность принятия решения о прекращении огня до конца года значительно выше, чем до Пасхи, отметил один из источников, добавив, что сейчас они находятся в режиме ожидания.

Трамп начал свою мирную инициативу на прошлой неделе телефонным звонком к российскому диктатору Владимиру Путину, что стало неожиданностью для европейских чиновников. Его министр обороны, Пит Хегсет, заявил, что именно они будут нести ответственность за гарантии безопасности и миротворческие силы, необходимые для обеспечения безопасности Украины после заключения соглашения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится президента США Дональда Трампа.