Закінчення війни в Україні — Трамп хоче домогтися припинення вогню до Великодня 20 квітня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президент США Дональда Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня). Темп переговорів, які цього тижня розпочнуться в Саудівській Аравії за участі американських високопосадовців та Росії, є амбітним.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Згідно з інформацією від осіб, ознайомлених із переговорами, темп переговорів, які цього тижня розпочнуться в Саудівській Аравії за участі високопосадовців США та Росії, є амбітним і, можливо, нереалістичним.

Ймовірність ухвалення рішення про припинення вогню до кінця року значно вища, ніж до Великодня, зазначило одне з джерел, додавши, що наразі вони перебувають у режимі очікування.

Трамп розпочав свою мирну ініціативу минулого тижня телефонним дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну, що стало несподіванкою для європейських чиновників. Його міністр оборони Піт Гегсет заявив, що саме вони нестимуть відповідальність за гарантії безпеки та миротворчі сили, необхідні для забезпечення безпеки України після укладення угоди.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться президента США Дональда Трампа.