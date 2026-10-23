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Bloomberg: Германия может закупить украинские ракеты "Барс"

Ua ru
23 октября 2026 16:38
Германия закупает тысячи ракет, в том числе украинские «Барс» NV
Украинские ракеты-дроны "Барс" на оборонной выставке MSPO-2026 в Польше. Фото: NV

Представители Министерства обороны Германии ведут переговоры с Украиной о совместном производстве и закупке крылатых ракет "Барс". ФРГ стремится укрепить свой арсенал большим количеством дальнобойного оружия для сдерживания России, ведь планы Берлина по приобретению американских ракет Tomahawk и наземной пусковой системы Typhon столкнулись с задержками до пяти лет.

Об этом сообщает Bloomberg , передает Новини.LIVE.

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У кого ещё Германия хочет закупить ракеты

Германия планирует закупить тысячи относительно недорогих ракет у нескольких европейских производителей, чтобы перегрузить вражескую противовоздушную оборону большим количеством боеприпасов.

Помимо переговоров с Украиной, представители Министерства обороны Германии обсуждают контракт с американским оборонным стартапом Covenant на закупку крылатых ракет Anthem наземного базирования. Стоимость возможной сделки превышает 1 млрд евро.

Среди других потенциальных поставщиков — нидерландская компания Destinus SA, разрабатывающая крылатые ракеты Ruta, а также немецко-британский оборонный стартап Hypersonica. Последний работает над сверхскоростной ракетой HS1.

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В настоящее время немецкие вооруженные силы используют только крылатые ракеты Taurus, которые запускаются с самолетов. Их дальность составляет около 500 километров.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах передать Украине 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс", которые производятся совместно с Германией. Финансирование должна обеспечить немецкая сторона.

Также Новини.LIVE писали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности передать партнерам новейшие украинские технологии для противодействия российским реактивным беспилотникам, в частности, странам, которые уже заключили с Киевом соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотников в рамках Drone Deals.

Германия оружие ракеты закупки
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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