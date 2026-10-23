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Головна Новини дня Bloomberg: Німеччина може закупити українські ракети "Барс"

Bloomberg: Німеччина може закупити українські ракети "Барс"

Ua ru
23 жовтня 2026 16:38
Німеччина закуповує тисячі ракет, зокрема українські Барс NV
Українські ракети-дрони "Барс" на оборонній виставці MSPO-2026 у Польщі. Фото: NV

Представники Міністерства оборони Німеччини ведуть переговори з Україною щодо спільного виробництва та закупівлі крилатих ракет "Барс". ФРН прагне посилити свій арсенал великою кількістю далекобійної зброї для стримування Росії, адже плани Берліна придбати американські ракети Tomahawk і наземну пускову систему Typhon зіткнулися із затримками, які можуть сягнути п'яти років.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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У кого ще Німеччина хоче закупити ракети

Німеччина планує закупити тисячі відносно недорогих ракет у кількох європейських виробників для того, щоб перевантажувати ворожу протиповітряну оборону великою кількістю боєприпасів.

Окрім переговорів з Україною, представники Міністерства оборони Німеччини обговорюють контракт із американським оборонним стартапом Covenant для закупівлі крилатих ракет Anthem наземного базування. Вартість можливої угоди перевищує 1 млрд євро.

Серед інших потенційних постачальників — нідерландська компанія Destinus SA, яка розробляє крилаті ракети Ruta, а також німецько-британський оборонний стартап Hypersonica. Останній працює над надшвидкісною ракетою HS1.

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Наразі німецькі збройні сили використовують лише крилаті ракети Taurus, які запускають із літаків. Їхня дальність становить близько 500 кілометрів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 4 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив про плани передати Україні 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс", які виробляють спільно з Німеччиною. Фінансування має забезпечити німецька сторона.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про можливість передати партнерам новітні українські технології для протидії російським реактивним безпілотникам, зокрема, країнам, які вже уклали з Києвом угоди про співпрацю у сфері безпілотників у межах Drone Deals.

Німеччина зброя ракети закупівлі українські виробники
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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