Блокада на границе с Украиной — Еврокомиссия направила письмо правительству Польши
Еврокомиссар по транспорту Адина Велян направила письмо министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку о блокаде пунктов пропуска на границе с Украиной. В ней Польшу призвали обеспечить свободное движение автотранспорта.
Об этом пишет RMF FM.
Еврокомиссия направила письмо правительству Польши
Так, Еврокомиссия "остается очень озабоченной блокировкой пограничного перехода "Дорогуск" и тем фактом, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной все еще заблокированы".
Там отметили, что блокада КПП "Дорогуск" имеет "важные последствия для Украины, Польши и Евросоюза".
В письме правительству Польши напомнили "об обязательстве обеспечить свободное движение транспортных средств на границе с Украиной" в соответствии с соглашением об автомобильном транспорте между ЕС и Украиной.
Кроме того, Варшаве предложили сотрудничество и поддержку по решению проблем. Также не исключено проведение еще одной трехсторонней встречи представителей Польши, Украины и ЕС "когда это будет необходимо".
В ЕК добавили, что в настоящее время переговоры касаются "улучшения функционирования украинской системы электронной очереди".
Отмечается, что нарушение законодательства Евросоюза путем блокирования границы может закончиться иском в Суд ЕС и "привести к принятию мер, предусмотренных в Договорах, для устранения таких нарушений".
Напомним, что 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.
Также мы писали, что Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" возобновлено.
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