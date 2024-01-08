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Блокада на границе с Украиной — Еврокомиссия направила письмо правительству Польши

8 января 2024 19:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Блокада на границе с Украиной — Еврокомиссия направила письмо правительству Польши
Здание Еврокомиссии. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян направила письмо министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку о блокаде пунктов пропуска на границе с Украиной. В ней Польшу призвали обеспечить свободное движение автотранспорта.

Об этом пишет RMF FM.

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Еврокомиссия направила письмо правительству Польши

Так, Еврокомиссия "остается очень озабоченной блокировкой пограничного перехода "Дорогуск" и тем фактом, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной все еще заблокированы".

Там отметили, что блокада КПП "Дорогуск" имеет "важные последствия для Украины, Польши и Евросоюза".

В письме правительству Польши напомнили "об обязательстве обеспечить свободное движение транспортных средств на границе с Украиной" в соответствии с соглашением об автомобильном транспорте между ЕС и Украиной.

Кроме того, Варшаве предложили сотрудничество и поддержку по решению проблем. Также не исключено проведение еще одной трехсторонней встречи представителей Польши, Украины и ЕС "когда это будет необходимо".

В ЕК добавили, что в настоящее время переговоры касаются "улучшения функционирования украинской системы электронной очереди".

Отмечается, что нарушение законодательства Евросоюза путем блокирования границы может закончиться иском в Суд ЕС и "привести к принятию мер, предусмотренных в Договорах, для устранения таких нарушений".

Напомним, что 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.

Также мы писали, что Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" возобновлено.

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