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Блокада на кордоні з Україною — Єврокомісія надіслала листа уряду Польщі

8 січня 2024 19:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Блокада на кордоні з Україною — Єврокомісія надіслала листа уряду Польщі
Будівля Єврокомісії. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною. У ньому Польщу закликали забезпечити вільний рух автотранспорту.

Про це пише RMF FM.

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Єврокомісія надіслала листа уряду Польщі

Так, Єврокомісія "залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу "Дорогуськ" і тим фактом, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною все ще заблоковані".

Там зазначили, що блокада КПП "Дорогуськ" має "важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу".

У листі уряду Польщі нагадали "про зобов'язання забезпечити вільний рух транспортних засобів на кордоні з Україною" відповідно до угоди про автомобільний транспорт між ЄС та Україною.

Крім того, Варшаві запропонували співпрацю та підтримку для розв'язання проблем. Також не виключене проведення ще однієї тристоронньої зустрічі представників Польщі, України та ЄС "коли це буде необхідно".

У ЄК додали, що наразі переговори стосуються "поліпшення функціонування української системи електронної черги".

Наголошується, що порушення законодавства Євросоюзу шляхом блокування кордону може закінчитися позовом до Суду ЄС та "призвести до запровадження заходів, передбачених у Договорах, для усунення таких порушень".

Нагадаємо, що 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.

Також ми писали, що Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону з Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика — Шегині" відновлено.

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