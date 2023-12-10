Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Блокада границы с Польшей — какая сейчас ситуация и где самые большие очереди arrow

Блокада границы с Польшей — какая сейчас ситуация и где самые большие очереди

10 декабря 2023 11:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Блокада границы с Польшей — какая сейчас ситуация и где самые большие очереди
Граница Украины и Польши. Фото: dpsu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На украинско-польской границе все еще остаются заблокированными четыре направления. В очереди находятся почти 3,5 тысяч грузовых транспортных средств.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Наиболее блокируемые направления

Среди блокируемых направлений:

  • "Рава-Русская — Гребенное";
  • "Ягодин — Дорогуск";
  • "Краковец — Корчева";
  • "Шегини — Медика".

По состоянию на сегодняшний день в очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовиков. Больше всего напротив "Шегини" — 1200 единиц, и "Ягодин" — 900 единиц.

Демченко объяснил, что в течение суток определенное движение происходит, впрочем динамики, которая была до 6 ноября, нет. Наименьшее движение фиксируется на пункте пропуска "Ягодин", хотя это самое большое инфраструктурное направление.

"Собственно, те внедрения относительно направления пункта пропуска "Угринов", когда пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн могут пересекать границу на выезд из Украины — пока не видим послаблений с той стороны, чтобы внедрение определенных договоренностей давали толчки для увеличения транспортных средств", — добавил Демченко.

Ранее мы сообщали, что перевозчики из Венгрии объявили о протесте на границе с Украиной. Блокаду планируется начать в понедельник, 11 декабря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме