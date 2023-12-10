Блокада границы с Польшей — какая сейчас ситуация и где самые большие очереди

Граница Украины и Польши. Фото: dpsu.gov.ua

На украинско-польской границе все еще остаются заблокированными четыре направления. В очереди находятся почти 3,5 тысяч грузовых транспортных средств.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Наиболее блокируемые направления

Среди блокируемых направлений:

"Рава-Русская — Гребенное";

"Ягодин — Дорогуск";

"Краковец — Корчева";

"Шегини — Медика".

По состоянию на сегодняшний день в очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовиков. Больше всего напротив "Шегини" — 1200 единиц, и "Ягодин" — 900 единиц.

Демченко объяснил, что в течение суток определенное движение происходит, впрочем динамики, которая была до 6 ноября, нет. Наименьшее движение фиксируется на пункте пропуска "Ягодин", хотя это самое большое инфраструктурное направление.

"Собственно, те внедрения относительно направления пункта пропуска "Угринов", когда пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн могут пересекать границу на выезд из Украины — пока не видим послаблений с той стороны, чтобы внедрение определенных договоренностей давали толчки для увеличения транспортных средств", — добавил Демченко.

Ранее мы сообщали, что перевозчики из Венгрии объявили о протесте на границе с Украиной. Блокаду планируется начать в понедельник, 11 декабря.