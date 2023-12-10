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Блокада кордону з Польщею — яка зараз ситуація та де найбільші черги

10 грудня 2023 11:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Блокада кордону з Польщею — яка зараз ситуація та де найбільші черги
Кордон України й Польщі. Фото: dpsu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На українсько-польському кордоні все ще лишаються заблокованими чотири напрямки. В черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Найбільш блоковані напрямки

Серед напрямків, які блокуються:

  • "Рава-Руська — Гребенне";
  • "Ягодин — Дорогуск";
  • "Краківець — Корчова";
  • "Шегині — Медика".

Станом на сьогодні в черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажівок. Найбільше навпроти "Шегині" — 1200 одиниць, та "Ягодин" — 900 одиниць.

Демченко пояснив, що протягом доби певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада, немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.

"Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", коли порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни можуть перетинати кордон на виїзд з України — поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", — додав Демченко.

Раніше ми повідомляли, перевізники з Угорщини оголосили про протест на кордоні з Україною. Блокаду планують почати в понеділок, 11 грудня. 

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