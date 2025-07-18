Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Блогер объяснил важность участия Буданова в боевых операциях

Блогер объяснил важность участия Буданова в боевых операциях

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 14:44
Почему личное участие Буданова в боевых операциях — оправдано
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Украинский блогер Алексей Голобуцкий объяснил, почему личное участие начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в боевых операциях — оправдано. Он отметил, что обществу мало известно о реальной работе Буданова.

Об этом Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook в пятницу, 18 июля.

Реклама
Читайте также:

Блогер о важности участия Буданова в боевых операциях

Блогер отметил, что начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов лично участвует в боевых операциях и это оправданный риск.

"Несмотря на показательную открытость генерала Буданова, мы очень мало знаем о его реальной работе. При этом, самые интересные факты его биографии чаще всего становятся известными не из его личных рассказов. Сознательно или нет, но его подчиненные часто оговариваются о том, что руководитель украинской разведки активно принимает непосредственное участие в боевых операциях. Даже проводят интересные исторические параллели", — отметил Голобуцкий.

В качестве примера он вспомнил, как позывной "Роланд" из "спецподразделения Тимура" в интервью вспомнил случаи, когда Кирилл Буданов лично присутствовал при проведении операций. При этом тот привел пример американского генерала Джорджа Паттона, который приказывал командующим лично посещать фронт и непосредственно общаться с солдатами.

"Это имело обоюдное влияние — генералы не отрывались от земли и знали и видели, чем живут и как воюют их подчиненные. Для самих подчиненных это был огромный моральный стимул — командиры не прячутся в глубоком тылу, а воюют вместе с нами.

Думаю, в этом есть рациональное зерно. Множество проблем текущей войны возникают именно из-за непонимания определенных офицеров реальной ситуации на поле боя. Буданов в этом смысле хороший пример. Если вспомнить новости последних лет, то он непосредственно присутствовал при отражении наступления на Харьков, обороне Северодонецка, освобождении Змеиного и еще множества операций", — отметил Голобуцкий.

В частности, он подчеркнул, что относиться к этому можно по-разному, но в целом такой риск для командира является оправданным.

"С одной стороны — это огромный риск. Боевые офицеры такого уровня действительно на вес золота даже сейчас. С другой стороны, они потому и боевые, что не избегают работы "в поле". Также не надо отбрасывать упомянутый фактор мотивации личного состава.

Генерал, который находится со своими бойцами на поле боя имеет незаурядный авторитет. Кстати, одно из последствий — очереди в рекрутинговых центрах спецподразделений ГУР. Понимаю, что война диктует свои правила. Самое интересное пока остается за кадром. Так что с нетерпением жду подробных мемуаров", — констатировал блогер.

Ранее эксперт объяснил, что дало сотрудничество Буданова с разведкой США.

Напомним, что в интервью для Bloomberg Буданов заявил о намерении оставаться на своей должности до завершения войны с Россией.

разведка ВСУ Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации