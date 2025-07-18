Почему личное участие Буданова в боевых операциях — оправдано

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Украинский блогер Алексей Голобуцкий объяснил, почему личное участие начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в боевых операциях — оправдано. Он отметил, что обществу мало известно о реальной работе Буданова.

Об этом Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook в пятницу, 18 июля.

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Блогер отметил, что начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов лично участвует в боевых операциях и это оправданный риск.

"Несмотря на показательную открытость генерала Буданова, мы очень мало знаем о его реальной работе. При этом, самые интересные факты его биографии чаще всего становятся известными не из его личных рассказов. Сознательно или нет, но его подчиненные часто оговариваются о том, что руководитель украинской разведки активно принимает непосредственное участие в боевых операциях. Даже проводят интересные исторические параллели", — отметил Голобуцкий.

В качестве примера он вспомнил, как позывной "Роланд" из "спецподразделения Тимура" в интервью вспомнил случаи, когда Кирилл Буданов лично присутствовал при проведении операций. При этом тот привел пример американского генерала Джорджа Паттона, который приказывал командующим лично посещать фронт и непосредственно общаться с солдатами.

"Это имело обоюдное влияние — генералы не отрывались от земли и знали и видели, чем живут и как воюют их подчиненные. Для самих подчиненных это был огромный моральный стимул — командиры не прячутся в глубоком тылу, а воюют вместе с нами.

Думаю, в этом есть рациональное зерно. Множество проблем текущей войны возникают именно из-за непонимания определенных офицеров реальной ситуации на поле боя. Буданов в этом смысле хороший пример. Если вспомнить новости последних лет, то он непосредственно присутствовал при отражении наступления на Харьков, обороне Северодонецка, освобождении Змеиного и еще множества операций", — отметил Голобуцкий.

В частности, он подчеркнул, что относиться к этому можно по-разному, но в целом такой риск для командира является оправданным.

"С одной стороны — это огромный риск. Боевые офицеры такого уровня действительно на вес золота даже сейчас. С другой стороны, они потому и боевые, что не избегают работы "в поле". Также не надо отбрасывать упомянутый фактор мотивации личного состава.

Генерал, который находится со своими бойцами на поле боя имеет незаурядный авторитет. Кстати, одно из последствий — очереди в рекрутинговых центрах спецподразделений ГУР. Понимаю, что война диктует свои правила. Самое интересное пока остается за кадром. Так что с нетерпением жду подробных мемуаров", — констатировал блогер.

Ранее эксперт объяснил, что дало сотрудничество Буданова с разведкой США.

Напомним, что в интервью для Bloomberg Буданов заявил о намерении оставаться на своей должности до завершения войны с Россией.