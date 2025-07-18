Чому особиста участь Буданова в бойових операціях виправдана

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Український блогер Олексій Голобуцький пояснив, чому особиста участь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у бойових операціях виправдана. Він зазначив, що суспільству мало відомо про реальну роботу Буданова.

Про це Олексій Голобуцький написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 18 липня.

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Блогер зазначив, що начальник Головного управління розвідки МОУ генерал Кирило Буданов особисто бере участь у бойових операціях, і це виправданий ризик.

"Попри показову відкритість генерала Буданова, ми дуже мало знаємо про його реальну роботу. При цьому найцікавіші факти його біографії найчастіше стають відомими не з його особистих розповідей. Свідомо чи ні, але його підлеглі часто обмовляються про те, що керівник української розвідки активно бере безпосередню участь у бойових операціях. Навіть проводять цікаві історичні паралелі", — зауважив Голобуцький.

Як приклад він нагадав, як позивний "Роланд" зі "спецпідрозділу Тимура" в інтерв’ю згадав випадки, коли Кирило Буданов особисто був присутній при проведенні операцій. При цьому той навів приклад американського генерала Джорджа Паттона, який наказував командувачам особисто відвідувати фронт і безпосередньо спілкуватися із солдатами.

"Це мало обопільний вплив — генерали не відривалися від землі й знали та бачили, чим живуть і як воюють їхні підлеглі. Для самих підлеглих це був величезний моральний стимул — командири не ховаються в глибокому тилу, а воюють разом з нами.

Думаю, в цьому є раціональне зерно. Безліч проблем поточної війни виникають саме через нерозуміння певних офіцерів реальної ситуації на полі бою. Буданов у цьому сенсі — хороший приклад. Якщо згадати новини останніх років, то він безпосередньо був присутнім при відбитті наступу на Харків, обороні Сєвєродонецька, звільненні Зміїного та ще безлічі операцій", — зазначив Голобуцький.

Зокрема, він підкреслив, що ставитися до цього можна по різному, але загалом такий ризик для командира є виправданим.

"З одного боку, це величезний ризик. Бойові офіцери такого рівня справді на вагу золота навіть зараз. З іншого — вони тому і бойові, що не уникають роботи "в полі". Також не треба відкидати згаданий фактор мотивації особового складу.

Генерал, який перебуває зі своїми бійцями на полі бою, має непересічний авторитет. До речі, один із наслідків — черги в рекрутингових центрах спецпідрозділів ГУР. Розумію, що війна диктує свої правила. Найцікавіше поки залишається за кадром. Тож з нетерпінням чекаю докладних мемуарів", — констатував блогер.

Раніше експерт пояснив, що дала співпраця Буданова з розвідкою США.

Нагадаємо, що в інтерв’ю для Bloomberg Буданов заявив про намір залишатися на своїй посаді до завершення війни з Росією.