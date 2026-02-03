Видео
Україна
Видео

Ближайшие 10 дней будут тяжелейшими для энергетики, — Закревский

Ближайшие 10 дней будут тяжелейшими для энергетики, — Закревский

Дата публикации 3 февраля 2026 21:59
Ближайшие дни станут самыми тяжелыми для энергетики Украины — Закревский
Работники на разрушенной ТЭС. Фото: Telegram/Zelenskiy_official

Россияне атакуют украинскую энергетику во время одного из самых холодных периодов этой зимы. Сегодня был нанесен удар баллистикой и дронами и на этом враг не успокоится. Атаки продолжатся, а следующие дни будут сверхсложными.

Об этом сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Вечір.LIVE во вторник, 3 февраля.

Читайте также:

Закревский о ситуации в энергосистеме Украины

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины отметил, в ближайшее время атаки врага могут только усилиться. Таким образом РФ сможет использовать "окно возможностей" до начала весны.

"Это одна из самых массированных атак (Речь идет об обстреле энергетики 3 февраля. — Ред.) и Москва будет бить в ближайшие десять дней со страшной силой", — отметил Закревский.

При этом Закревский добавил, что после зимы фокус общественного внимания сместится на другие системные кризисы. По его словам, речь идет о проблемах с водой или установке солнечных панелей.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько ударов нанесла РФ по энергетике с начала года. Премьер-министр Юлия Свириденко назвала цифру.

Также мы рассказывали о том, как Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ 3 февраля. Эта атака стала одной из самых масштабных.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
