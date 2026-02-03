Відео
Україна
Найближчі 10 днів будуть найважчими для енергетики, — Закревський

Найближчі 10 днів будуть найважчими для енергетики, — Закревський

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 21:59
Найближчі дні стануть найважчими для енергетики України — Закревський
Працівники на зруйнованій ТЕС. Фото: Telegram/Zelenskiy_official

Росіяни атакують українську енергетику під час одного з найбільш холодних періодів цієї зими. Сьогодні було завдано удару балістикою та дронами і на цьому ворог не заспокоїться. Атаки продовжаться, а наступні дні будуть надскладними.

Про це повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Закревський про ситуацію в енергосистемі України

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України зазначив, найближчим часом атаки ворога можуть лише посилитися. Таким чином РФ зможе використати "вікно можливостей" до початку весни.

"Це одна з наймасованіших атак (Йдеться про обстріл енергетики 3 лютого. — Ред.) і Москва буде бити в найближчі десять днів зі страшною силою", — зазначив Закревський.

При цьому Закревський додав, що після зими фокус суспільної уваги зміститься на інші системні кризи. За його словами, йдеться про проблеми з водою чи встановлення сонячних панелей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки ударів завдала РФ по енергетиці з початку року. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала цифру.

Також ми розповідали про те, як Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ 3 лютого. Ця атака стала однією з найбільш масштабних.

електроенергія обстріли війна енергетика світло
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
