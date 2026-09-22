Ричард Блюменталь высказался о ПВО, системах Patriot и Starlink для Украины

Ричард Блюменталь и Владимир Зеленский на встрече накануне заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: Блюменталь в социальной сети Х.

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь 22 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке накануне заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. После беседы американский сенатор заявил, что надеется на прогресс в вопросах противовоздушной обороны и Starlink, а также подчеркнул необходимость для Украины в ракетах-перехватчиках Patriot перед зимой.

Об этом сообщает Блюменталь в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

Реклама

Пост Ричарда Блюменталя после встречи с Зеленским. Скриншот: Блюменталь в соцсети X.

Patriot для защиты Украины

По словам Блюменталя, Украине необходимы ракеты-перехватчики Patriot, которые помогут защитить страну от российских атак. Он также упомянул о возможности получения таких ракет из запасов США и других государств, в частности Саудовской Аравии.

Starlink для нанесения ударов по целям РФ

Отдельно Блюменталь заявил о потребности Украины в Starlink. По его словам, спутниковая связь может использоваться для обнаружения российских ракет до их запуска и поражения целей на территории России.

Сенатор отметил, что надеется на прогресс в этом вопросе после предстоящих контактов Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также:

Блюменталь призвал быстро ввести санкции

Еще одной темой после встречи стали санкции против России. Блюменталь призвал как можно быстрее и активно применять новый американский санкционный закон, который предусматривает ужесточение ограничений против России и тех, кто помогает ей финансировать войну.

По словам сенатора, особое внимание следует уделить доходам России от продажи нефти и газа. Среди крупнейших покупателей российских энергоносителей он назвал Китай и Индию.

Блюменталь также высказался об украинском президенте после встречи.

«Даже несмотря на почти полное отсутствие сна и огромное бремя ответственности, он остается бодрым и сильным, полным решимости, что отражает мужество и непоколебимую волю славного украинского народа», — написал сенатор.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что американский предприниматель Илон Маск готов разрешить Украине использовать спутниковую связь Starlink для нанесения ударов по российским военным целям. Переговоры о расширении возможностей использования Starlink продолжаются уже довольно долго. В то же время, по словам Маска, окончательное решение должен принять Белый дом.

Также Новини.LIVE писали о том, что европейские лидеры планируют в ходе недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвать президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше ракет-перехватчиков для систем Patriot.