Річард Блюменталь заявив про ППО, Patriot і Starlink для України

Річард Блюменталь і Володимир Зеленський на зустрічі напередодні засідань Генеральної асамблеї ООН. Фото: Блюменталь у соцмережі Х.

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь 22 вересня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку напередодні засідань Генеральної асамблеї ООН. Після розмови американський сенатор заявив, що сподівається на прогрес у питаннях протиповітряної оборони та Starlink, а також наголосив на потребі України в ракетах-перехоплювачах Patriot перед зимою.

Про це повідомляє Блюменталь у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Допис Річарда Блюменталя після зустрічі із Зеленським. Скриншот: Блюменталь у соцмережі Х.

Patriot для захисту України

За словами Блюменталя, Україні необхідні ракети-перехоплювачі Patriot, які допоможуть захищати країну від російських атак. Він також згадав про можливість отримання таких ракет із запасів США та інших держав, зокрема Саудівської Аравії.

Starlink для ударів по цілях РФ

Окремо Блюменталь заявив про потребу України у Starlink. За його словами, супутниковий зв’язок може використовуватися для виявлення російських ракет до їхнього запуску та ураження цілей на території Росії.

Сенатор зазначив, що сподівається на прогрес у цьому питанні після майбутніх контактів Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

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Блюменталь закликав швидко застосувати санкції

Ще однією темою після зустрічі стали санкції проти Росії. Блюменталь закликав якнайшвидше й активно застосовувати новий американський санкційний закон, який передбачає посилення обмежень проти Росії та тих, хто допомагає їй фінансувати війну.

За словами сенатора, особливу увагу слід приділити доходам Росії від продажу нафти й газу. Серед найбільших покупців російських енергоносіїв він назвав Китай та Індію.

Блюменталь також висловився про українського президента після зустрічі.

"Навіть попри майже відсутній сон і величезний тягар відповідальності, він залишається бадьорим і сильним, сповненим рішучості, що відображає мужність і непохитну волю славетного українського народу", — написав сенатор.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що американський підприємець Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати супутниковий зв’язок Starlink для ударів по російських військових цілях. Переговори щодо розширення можливостей використання Starlink тривають вже тривалий час. Водночас, за словами Маска, остаточне рішення має ухвалити Білий дім.

Також Новини.LIVE писали про те, що європейські лідери планують під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку закликати президента США Дональда Трампа надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot.