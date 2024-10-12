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Блинкен не видит изменений в позиции России по поводу войны с Украиной — подробности

12 октября 2024 14:09
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Энтони Блинкен не видит изменений в позиции России по войне против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Лаосе, где проходит саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN), заявил, что не заметил никаких изменений в российской позиции по Украине. Он напомнил, что собравшиеся на саммит страны четко отмечали, что российскую агрессию нужно прекратить.

Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 12 октября.

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Свое заявление Блинкен сделал после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также присутствующего на этом саммите.

Блинкен подчеркнул, что не общался напрямую с министром Лавровым, и что в выступлении российского министра не услышал ничего нового.

"Что касается министра Лаврова, то нет, мы не говорили прямо, но я был в зале, когда он выступал от имени России. Он был в комнате, когда я выступал от имени Соединенных Штатов. Так что я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы слышали друг друга. Я, к сожалению, не услышал ничего нового о российской агрессии против Украины", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что собравшиеся на саммит страны четко давали понять, что российскую агрессию нужно прекратить.

"И ее нужно прекратить не только потому, что это агрессия против украинского народа — это агрессия против принципов, лежащих в основе международной системы", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что эти принципы гарантируют территориальную целостность и независимость других государств.

Блинкен также осудил "все более опасные и незаконные действия" Китая на важном для стран региона морском торговом пути.

Официальный Вашингтон считает, что недавняя серия противостояний этой страны с членами блока грозит перерасти в полномасштабный конфликт.

Ранее Блинкен заверил, что американская администрация изучает План победы, который Президент Украины Владимир Зеленский представил американскому лидеру Джо Байдену во время визита в Соединенные Штаты.

Напомним, Блинкен отменил свой визит в Германию. Там он должен был присоединиться к президенту США Джо Байдену для участия в заседании "Рамштайн".

Энтони Блинкен Сергей Лавров война в Украине війна Россия

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