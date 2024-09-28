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Блінкен прокоментував ставлення США до Плану перемоги Зеленського

28 вересня 2024 23:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Держсекретар Блінкен прокоментував ставлення США до Плану перемоги Зеленського
Ентоні Блінкен. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що американська адміністрація вивчає План перемоги, який Президент України Володимир Зеленський представив американському лідеру Джо Байдену під час візиту до Сполучених Штатів. Він зазначив, що у разі необхідності будуть розглянуті додаткові дії.

Про це пише "Голос Америки" у суботу, 28 вересня.

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Відповідаючи на питання, чи отримає Київ в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для далекобійних ударів по військових об'єктах у Росії, Блінкен зазначив, що урядова адміністрація США та партнери України наразі вивчають подробиці Плану перемоги. За потреби вони розглянуть "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, — якщо потрібно, — додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", — сказав держсекретар.

Він наголосив, що президент Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

"Він (Джо Байден. — Ред.) також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", — додав Блінкен.

Раніше Блінкен назвав нові ядерні погрози російського президента Володимира Путіна "безвідповідальними". За його словами, світ має рухатися до більшого роззброєння.

Нагадуємо, за словами Блінкена, США виділили 700 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала серйозних руйнувань через російські ракетні обстріли. Також буде виділено кошти на допомогу біженцям та розмінування території.

Володимир Зеленський США Ентоні Блінкен Україна війна в Україні

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