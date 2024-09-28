Госсекретарь Блинкен прокомментировал отношение США к Плану победы Зеленского

Энтони Блинкен. Фото: РБК-Украина

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что американская администрация изучает План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Джо Байдену во время визита в Соединенные Штаты. Он отметил, что в случае необходимости будут рассмотрены дополнительные действия.

Об этом пишет " Голос Америки " в субботу, 28 сентября.

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Отвечая на вопрос, получит ли Киев в будущем разрешение на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным объектам в России, Блинкен отметил, что правительственная администрация США и партнеры Украины изучают подробности Плана победы. При необходимости они рассмотрят дополнительные действия, чтобы помочь украинцам достичь победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были предпринять, — если нужно, — дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что президент Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

"Он (Джо Байден. — Ред.) также стремится убедиться, что у них есть то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", — добавил Блинкен.

Ранее Блинкен назвал новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.

Напоминаем, по словам Блинкена, США выделили 700 миллионов долларов в поддержку энергетической системы Украины, которая испытала серьезные разрушения из-за российских ракетных обстрелов. Также будут выделены средства в помощь беженцам и разминирование территории.