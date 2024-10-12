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Блінкен не бачить змін у позиції Росії щодо війни з Україною — подробиці

12 жовтня 2024 14:09
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Ентоні Блінкен не бачить змін у позиції Росії щодо війни проти України
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи на пресконференції в Лаосі, де проходить саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN), заявив, що не помітив жодних змін у російській позиції щодо України. Він нагадав, що країни, які зібралися на саміт, чітко наголошували, що російську агресію потрібно припинити.

Про це повідомляє Голос Америки у суботу, 12 жовтня.

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Свою заяву Блінкен зробив після виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який також присутній на цьому саміті.

Блінкен наголосив, не спілкувався напряму з міністром Лавровим, і що у виступі російського міністра не почув нічого нового.

"Що стосується міністра Лаврова, то ні, ми не говорили прямо, але я був у залі, коли він виступав від імені Росії. Він був у кімнаті, коли я виступав від імені Сполучених Штатів. Тож я думаю, що можна з упевненістю сказати, що ми чули один одного. Я, на жаль, не почув нічого нового про російську агресію проти України", — сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що країни, які зібралися на саміт, чітко давали зрозуміти, що російську агресію потрібно припинити.

"І її потрібно припинити не лише тому, що це агресія проти українського народу — це агресія проти принципів, які лежать в основі міжнародної системи", — наголосив Блінкен.

Держсекретар нагадав, що саме ці принципи гарантують територіальну цілісність і незалежність інших держав.

Блінкен також засудив "дедалі небезпечніші та незаконні дії" Китаю на важливому для країн регіону морському торговому шляху.

Офіційний Вашингтон вважає, що нещодавня серія протистоянь цієї країни з членами блоку загрожує перерости у повномасштабний конфлікт.

Раніше Блінкен запевнив, що американська адміністрація вивчає План перемоги, який Президент України Володимир Зеленський представив американському лідеру Джо Байдену під час візиту до Сполучених Штатів.

Нагадуємо, Блінкен скасував свій візит до Німеччини. Там він мав приєднатися до Президента США Джо Байдена для участі в засіданні "Рамштайн".

Ентоні Блінкен Сергій Лавров війна в Україні війна Росія

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