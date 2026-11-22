Глава МИД Словакии Юрай Бланар. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар намекнул, что первый полк Советского Союза, прибывший в Словакию во время оккупации Чехословакии в 1968 году, был украинским. Также он упомянул о тогдашнем лидере СССР Леониде Брежневе, отметив, что тот "был украинцем".

Об этом сообщает Dennik N, передает Новини.LIVE.

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Как словацкая оппозиция отреагировала на слова министра

На заявление Бланара отреагировал представитель оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка. Он поставил под сомнение слова министра и подчеркнул, что Советский Союз был "тюрьмой народов", в том числе и украинского. По его словам, решение о вторжении в Чехословакию принимало Политбюро в Москве.

Отдельно Бланар прокомментировал заседание правительства Роберта Фицо, которое состоялось 17 ноября и касалось сотрудничества с Россией. Министр опроверг, что проведение переговоров в этот день имело символическое значение, связанное с событиями 1939 года, когда нацистская Германия после похорон чешского студента Яна Оплетала закрыла все высшие учебные заведения.

"Мы проводили заседание в рабочий день, который является государственным праздником, и мы отметили его должным образом. Это праздник, который важен для нас", — сказал Бланар.

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Он подчеркнул, что 17 ноября также отмечается День студенчества.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Он подчеркнул, что Братислава не присоединялась и к предыдущей программе кредитования на 90 млрд евро и не планирует менять свою позицию.

Ранее Фицо во время визита во Львов заявил о готовности Братиславы поддержать Украину на пути к членству в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что каждое государство имеет право претендовать на вступление в ЕС, а также предложил украинской стороне воспользоваться опытом Словакии, которая присоединилась к объединению в 2004 году.