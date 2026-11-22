Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар натякнув, що перший полк Радянського Союзу, який прибув до Словаччини під час окупації Чехословаччини у 1968 році, був українським. Також він згадав про тодішнього керівника СРСР Леоніда Брежнєва, сказавши, що той "був українцем".

Про це повідомляє Dennik N, передає Новини.LIVE.

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Як словацька опозиція відреагувала на слова міністра

На заяву Бланара відреагував представник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка. Він поставив під сумнів слова міністра та наголосив, що Радянський Союз був "тюрмою народів", зокрема й українського. За його словами, рішення про вторгнення до Чехословаччини ухвалювало Політбюро в Москві.

Окремо Бланар прокоментував засідання уряду Роберта Фіцо, яке відбулося 17 листопада та стосувалося співпраці з Росією. Міністр заперечив, що проведення переговорів у цю дату мало символічне значення, пов'язане з подіями 1939 року, коли нацистська Німеччина після похорону чеського студента Яна Оплетала закрила всі вищі навчальні заклади.у

"Ми проводили засідання у робочий день, який є державним святом, яке ми вшанували, як належить. Це свято, яке для нас важливе", — сказав Бланар.

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Він підкреслив, що 17 листопада також відзначають День студентства.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новій кредитній програмі Євросоюзу для України на 45 млрд євро. Він наголосив, що Братислава не долучалася і до попередньої програми кредитування на 90 млрд євро та не планує змінювати свою позицію.

Раніше Фіцо під час візиту до Львова заявив про готовність Братислави підтримати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що кожна держава має право претендувати на вступ до ЄС, а також запропонував українській стороні скористатися досвідом Словаччини, яка приєдналася до об’єднання у 2004 році.