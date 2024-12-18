Подоляк заявил, что большинство чиновников в Украине работают без коррупции

Большинство админаппарата Украины не коррумпированы, — Подоляк
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что большинство административного аппарата Украины не коррумпированы. По его словам, есть чиновники, работающие в рамках своих задач.
Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью для Новини.LIVE в среду, 18 декабря.
Административный аппарат Украины
Подоляк отметил, что не все чиновники Украины работают в рамках коррупции.
"Если бы все было пронизано коррупцией, оно бы не работало. Потому что коррупция — заменитель компетенции. Мы просто привыкли так говорить, что все "серые". Но нет — есть "серые", есть "черные" даже и есть "белые". И этих "белых" — гораздо больше", — подчеркнул он.
Напомним, заместитель главы НАПК Сергей Гупяк заявил, что во время войны коррупция выросла в сферах с повышенным спросом на госуслуги.
Ранее первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко анонсировал создание "Дія.Офісу" для борьбы с коррупцией в госуслугах.
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